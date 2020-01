Secondo appuntamento con i “Concerti aperitivo” della Civica Accademia Lorenzo Perosi dal titolo “Un bacio a mezzanotte”, che andrà in scena domenica 19 gennaio alle 17.45 a Tortona presso il Salone dell’Accademia stessa e vedrà protagonista il cantante e comico Gigi Franchini, accompagnato al pianoforte da Paolo Marconi.

L’Aperitivo é offerto dall’Azienda Agricola Fiordaliso di Alessandro Bressan sotto l’egida del Consorzio Vini Tortonesi.

Entrata ad offerta per i restauri della Cappella affrescata e oggi sede dei concerti dell’Accademia.

GIGI FRANCHINI proporrà un repertorio oggi quasi dimenticato, addirittura considerato “demodè”, di cui fanno parte canzoni che hanno scritto la storia della musica pop italiana. In pratica, le canzoni delle nostre nonne. GIGI FRANCHINI è infatti profondo conoscitore, uno fra i pochi rimasti, con una capacitá teatrale che rispolvera con ironia, simpatia, estro, queste pagine che hanno segnato il lungo cammino storico e di costume dell’Italia di un tempo. Un pomeriggio di divertimento e un po’ di nostalgia

L’appuntamento è per le 17,45 presso la sede dell’Accademia in via Pernigotti 12. per info 3493818019.