Riparte domenica 12 gennaio alle ore 16 la 5a edizione della Rassegna “A Teatro per merenda con mamma e papà” organizzata dal Il Teatro dell’Albero, il Comune di San Lorenzo al Mare con la Direzione Artistica del Teatro dei Mille Colori. Quattro appuntamenti imperdibili con professionisti specializzati per il Teatro Ragazzi. Un momento importante di condivisione tra bambini, genitori, nonni che ha visto la Sala Beckett in questi 4 anni trasformarsi magicamente nel mondo incantato e magico del Teatro dove i bambini oltre a passare un pomeriggio della domenica alternativo, a fine spettacolo fanno merenda tutti insieme in famiglia. Affrettatevi ad acquistare i biglietti presso Casco Shop P.za Colombo 34 Sanremo oppure presso Elio Sport Via Vignasse San Lorenzo al Mare, si avra’ diritto anche ad un buono sconto da spendersi presso il negozio Casco Shop di Sanremo in articoli di cartoleria, scuola ecc.ecc.Info www.ilteatrodellalbero.it 347 7302028