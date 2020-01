Dopo il grande successo del Capodanno in piazza, con tantissima gente a festeggiare l’arrivo del 2020 insieme a Gianni Rossi e Polo Dj, il nuovo anno a Diano Marina si apre con una variegata offerta, anche a beneficio dei tantissimi turisti arrivati per l’ultima parte delle festività, in un centro cittadino addobbato a festa, con il maxi albero luminoso in piazza, la filodiffusione, i negozi aperti e… tanto altro.

Giovedì 2 gennaio – “Scopri il Museo tra il vecchio e il nuovo anno” – Museo Marm Palazzo del Parco – ore 10.30 In programma una visita guidata alle varie sale del Museo Civico del Lucus Bormani di Diano Marina, corso Garibaldi 60. – “Bio-passeggiata sulla spiaggia” – ritrovo presso Ufficio Iat (via Genala) – ore 11 Gli esperti dell’Associazione InfoRmare propongono una agevole camminata in riva al mare, alla scoperta della biodiversità del mare e della “naturalità” della battigia invernale, a volte così diversa da quella estiva. La partecipazione è gratuita e la durata è di circa un’ora. Il ritrovo è fissato presso l’Ufficio Iat, accanto alla chiesa parrocchiale. L’iniziativa è adatta a persone di tutte le età. – Natale Bimbi “Fluffy Puppets Christmas Show” – piazza Martiri della Libertà – ore 15.30 Fluffy Puppets Christmas Show , accompagnato da musiche natalizie, è un coinvolgente e divertente spettacolo, ovviamente dedicato ai più giovani, presentato dai pupazzi più pazzi del mondo. Per tutti i bambini anche il sempre tanto amato zucchero filato. – Natale Musicale Dianese – Concerto di Capodanno “La grande bellezza della musica” – sala consiliare – ore 16.30 Secondo appuntamento per la rassegna Natale Musicale Dianese. Arie da opere (come Turandot di Puccini, Carmen di Bizet e Rigoletto di Verdi), brani della tradizione napoletana e canzoni d’autore compongono il ricco programma dell’atteso Concerto di Capodanno di Diano Marina, in programma il 2 gennaio presso la sala consiliare di palazzo comunale, dalle ore 16.30, con ingresso libero. Si esibiranno Yue Wu e Marika Colasanto (soprani) e il basso Ivan Marino, accompagnati da Francesco Barbagelata (che proporrà anche un suo medley natalizio) al pianoforte. Alcuni brani saranno proposti a due voci.