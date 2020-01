Nell’ambito dell’intensificazione delle attività operative finalizzate alla tutela dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica, la Questura di Alessandria, nella serata di venerdì 17 gennaio u.s., ha svolto nella città di Acqui Terme dei servizi straordinari di controllo del territorio mirati alla prevenzione del crimine diffuso, ma anche a verifiche di tipo amministrativo presso alcuni esercizi pubblici adibiti alla somministrazione di cibi e bevande. Tali attività sono state coordinate da personale della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura e svolte congiuntamente con personale del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte. Nello specifico sono stati sottoposti a controllo n.5 attività commerciali adibite alla vendita di cibi e bevande del centro e della periferia cittadina; dalle verifiche effettuate sono emerse irregolarità pertanto quattro dei titolari delle predette attività venivano invitati ai sensi dell’art. 15 TULPS, presso la Questura di Alessandria, per la verifica della documentazione e la relativa contestazione di sanzioni amministrative, successivamente comunicate al Comune di Acqui Terme. A seguito di quanto accertato durante i controlli, si rilevava, genericamente, la mancata esposizione della licenza, della tabella degli orari, dei cartelli di divieto di fumo, del listino prezzi, ed irregolarità relative alla normativa sulla video sorveglianza. In uno degli esercizi pubblici si constatava, inoltre, la presenza di un “ addetto all’accoglienza ”, che in realtà svolgeva la mansione di “ buttafuori” , senza essere in possesso dei titoli necessari per lo svolgimento dell’ attività. Per tali irregolarità venivano contestate le sanzioni amministrative per violazioni delle suindicate norme per un totale di € 32.600,00. Complessivamente sono state identificate 112 persone, di cui 18 con precedenti di polizia e 15 cittadini di nazionalità straniera.