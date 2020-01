Ricerca per:

Ottimi vini offerti dall’azienda vinicola Bressan e ottima l’evento realizzato per raccogliere fondi per il restauro degli affreschi che il pubblico ha potuto ammirare sulla volta del Salone dell’Accademia.

Oggi pomeriggio, domenica 19 gennaio presso l’Auditorium dell’Accademia in via Pernigotti si è svolto “Un bacio a mezzanotte” con Gigi Franchini cantante e comico, accompagnato al piano da Paolo Marconi

Ancora un successo per gli “Aperitivi in musica” dell’Accademia Lorenzo Perosi di Tortona