Trenta ore con il Laboratorio di arti visive curato dalla insegnante di Disegno e Storia dell’arte Monica Ghinello al liceo Amaldi di Novi. Anche quest’anno l’iniziativa viene riproposta, dopo il successo ottenuto gli anni scorsi. Si terrà in 15 incontri, tutti i mercoledì, dalle ore 14.30 alle 16.30, dal 19 febbraio al 27 maggio. Il corso è rivolto agli studenti interni della scuola novese, l’iscrizione è gratuita, tranne per i materiali che sono a carico degli iscritti. E’ nato per offrire una occasione nella quale i ragazzi possano dare spazio alla loro creatività, al desiderio di esprimersi anche attraverso una forma artistica. Cercando di valorizzare la creatività e le potenzialità che ognuno ha dentro di sé, affrontando anche un aspetto psicologico: la paura del giudizio proprio e degli altri che, in molte occasioni, hanno le persone.

I lavori verranno realizzati anche assieme agli altri, in modo collettivo. Quest’anno il corso affronta il tema del disegno e si pone come obiettivo l’imparare ad osservare, l’acquisizione delle abilità per la realizzazione del disegno dal vero e delle tecniche del chiaroscuro, arrivando a conoscere anche l’aspetto grafico. Gli iscritti faranno riferimento al proprio vissuto quotidiano e racconteranno le proprie storie, in un percorso di auto-osservazione e scoperta di sé con l’insegnante che guiderà il gruppo in tutte le sue fasi, da quella della progettazione del disegno fino alla sua realizzazione. Il corso, per motivi logistici, è rivolto ad un massimo di trenta ragazzi: le iscrizioni si raccoglieranno rivolgendosi alla stessa insegnante, Monica Ghinello, fino al 12 febbraio.

Le ammissioni osserveranno l’ordine cronologico della presentazione della domanda.