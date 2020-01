Fragile bellezza, l’oro e la preziosa materia dell’arte è l’iniziativa espositiva inaugurata lo scorso mese di dicembre 2019 che coinvolge diverse sedi tra Valenza e Casale Monferrato e che nella primavera – estate 2020 vedrà protagonista anche la città di Torino.

La manifestazione, organizzata dal Comune di Valenza e curata da Lia Lenti e Domenico Maria Papa, conduce una riflessione molto ampia sui temi della fragilità e della bellezza attraverso le suggestioni dell’oro.

Nelle cinque sedi espositive, scelte tra luoghi pubblici e privati, il tema della mostra ha trovato differenti declinazioni e sviluppi narrativi.

A gennaio 2020 è stata inaugurata la sezione Bello e divertente, disegni e oggetti di Saverio Cavalli mostra allestita presso lo spazio espositivo del negozio L’Altrogirasole di Valenza in Via Mazzini, 43 che ha aderito all’iniziativa con grande disponibilità e sensibilità al progetto. In questa sede a una selezione di disegni e studi del maestro si affiancano oggetti e gioielli che testimoniano le ricerche dell’artista che nella sua produzione ha sperimentato, divertendosi, la realizzazione di monili dalle forme astratte in materiali poveri e non convenzionali nell’ambito dell’oreficeria valenzana.

Costanza Zavanone, Assessora alla Cultura, così scrive in merito al progetto: “La tipologia delle sedi (Palazzo Valentino, Parco del Po, Residenza Valenza Anziani, Istituzione L’Uspidalì e L’Altrogirasole) testimonia simbolicamente la multiforme presenza dell’oro nella nostra vita, fra l’effimero e il permanente. Contemporaneamente tale varietà realizza una forma concreta di collaborazione e dialogo fra vari soggetti, pubblici e privati, che l’Amministrazione Comunale di Valenza ringrazia vivamente. Si tratta dunque di un importante nuovo percorso, che si propone di orientare verso obiettivi di crescita collettiva la nostra realtà cittadina”.