Riprendono martedì 14 gennaio 2020 , con l’incontro “EMOZIONAMOCI CON LORO: PERCORSI DI SVILUPPO EMOTIVO NELLA FASCIA 0-6!”, il ciclo di appuntamenti “Due ore tutte per noi” dedicati ai genitori di bambini dagli 0 ai 6 anni organizzati dall’ Amministrazione Comunale e dalla Cooperativa Sociale Azimut all’interno del progetto “ Alleanze Educative ” selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. In totale verranno organizzati nel mese di gennaio 5 incontri, ad ingresso libero, dalle 16,30 alle 18,30 nel periodo compreso tra il 14 gennaio e il 4 febbraio. Il progetto “Alleanze educative” prevede inoltre la disponibilità di un spazio d’ascolto gratuito attivo tutti i martedì mattina (8.30 – 12.30). Lo spazio d’ascolto si caratterizza come un luogo in cui l’adulto può confrontarsi rispetto ai dubbi o alle criticità che si trova ad affrontare durante il complesso percorso che ci porta ad essere genitori . Lo spazio è gestito da psicologi e psicoterapeuti esperti. Per informazioni e iscrizioni rivolgersi al Centro Famiglie 2.0 di via Robotti n. 9 presso l’Asilo nido Comunale Girasole oppure contattare 3929073785 o inviare una mail areaprogettiazimut@gmail.com PROGRAMMA INCONTRI martedì 14 gennaio 2020 h 16,30 – “Emozionamoci con loro: percorsi di sviluppo emotivo nella fascia 0-6” a cura di Benedetta Giagnorio – psicologa giovedì 16 gennaio 2020 h 16,30 – “Primo figlio” a cura di Annalisa Garis e Federico Baldi – psicoterapeuti delle relazioni familiari, Consulenti Centro Relazioni e Famiglie del Comune di Torino su coppia e genitorialità martedì 21 gennaio 2020 h 16, 30 – “ Linguaggio 0-6 anni: fisiologia, patologia, fattori di rischio e counselling familiare” a cura di Elisa Barberis – logopedista giovedì 30 gennaio 2020 h 16, 30 – “A che gioco giochiamo? Le fasi dello sviluppo del bambino attraverso il gioco” a cura di Giulia Gemme – neuropsicomotricista martedì 4 febbraio 2020 h 16, 30 – “L’alimentazione nei primi anni di vita: curiosità e miti” a cura di Serafina Cardaci – nutrizionista Il progetto è stato selezionato da Con I Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un’intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi​finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l’impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON Il SUD. www.conibambini.org.