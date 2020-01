Ricerca per:

“Un’esperienza di lettura ad alta voce, condivisa tra genitori e figli, che permette la diffusione della lettura. È un progetto molto apprezzato e molto partecipato, anche grazie ai bibliotecari e agli educatori volontari che leggono questi testi studiati appositamente per i più piccoli. Crediamo molto nella Biblioteca e nel suo ruolo di polo culturale vivo”, commenta l’assessore alla Cultura, Marcella Roggero.

Il laboratorio, che si è svolto presso la Biblioteca Civica, è diviso tra “piccoli” (0-3 anni), dalle 10 alle 11, e “grandi” (3-6 anni), dalle 11 alle 12. Gli appuntamenti successivi sono in programma il 22 febbraio e il 21 marzo.

E’ ripresa questa mattina, sabato 25 gennaio, “Favolando”, la rassegna imperiese del progetto nazionale “Nati per leggere” che prevede incontri di lettura destinati a bambini sino a 6 anni di età. Grazie a una donazione del Soroptimist Club Imperia, è stato possibile acquistare nuovi libri che andranno ad arricchire ulteriormente l’iniziativa.

A Imperia, riparte “Favolando”: letture per i più piccoli in Biblioteca