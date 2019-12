Tutto è pronto per la 24esima edizione di “ Dolci Terre di Novi ”, uno dei più attesi appuntamenti dell’anno che si svolgerà al centro fieristico di viale dei Campionissimi dal 6 all’8 dicembre . La rassegna delle produzioni dolciarie vitivinicole e gastronomiche, organizzata dal Comune di Novi Ligure, per il 24esimo anno consecutivo continua a rappresentare un punto di riferimento tra le iniziative di settore. Il taglio del nastro è fissato alle ore 10 di venerdì 6 dicembre.

Alla tre giorni del gusto è confermato lo spazio dedicato al prestigioso mercato delle Dolci Terre : oltre cento bancarelle di prodotti tipici della zona, e non solo, realizzato in collaborazione con le Associazioni dei settori agricolo, artigianale e commerciale. L’allestimento ripropone la formula collaudata dei percorsi del gusto , itinerari che si snoderanno all’interno dei padiglioni espositivi raggruppando le diverse produzioni agroalimentari in categorie omogenee: formaggi e salumi , prodotti della terra , dolci , vini e distillati , pastifici . Non mancheranno i prodotti dei Presidi Slow Food e quelli De.Co a denominazione comunale. Confermata anche la presenza dei Maestri Panificatori che sforneranno la focaccia novese De.Co abbinata, come da tradizione, al grande vino bianco del Piemonte: il Gavi Docg del Consorzio tutela del Gavi che sarà presente in enoteca con il Dolcetto di Ovada Doc, il Barbera del Monferrato Doc ed il Brachetto di Acqui e con i vini premiati al 45° Concorso Enologico della provincia di Alessandria “Premio Marengo DOC” , organizzato dalla Camera di Commercio di Alessandria tramite la propria azienda speciale Asperia. Nello spazio degustazioni saranno poi di scena i piatti della tradizione novese a cura dello Chef Davide Ghezzi e la farinata di Novi , piatto tipico a base di farina di ceci, con ceci della Merella De.Co.; presente anche lo spazio aperitivo Dolci Terre con i gioielli gastronomici del territorio e la possibilità di degustare: zuppa di ceci della Merella, ravioli in tutti i modi, polenta con gorgonzola, chiocciole alla borgogna, bagna caoda e robiola di Roccaverano. Da non perdere l’appuntamento di sabato 7 dicembre (ore 17,30) con “Caglio che Luppoli” , prestigioso laboratorio Slow Food alla scoperta degli abbinamenti tra formaggi del mondo e le birre artigianali organizzato dalla Condotta Slow Food di Gavi Ovada. Nei giorni della kermesse, nei locali del centro fieristico continuano gli appuntamenti della fiera del libro e degli illustratori La Torre di Carta con il Salotto Letterario che prevede presentazioni di libri e altri eventi culturali. Sempre durante la rassegna sabato 7 dicembre per le vie centrali si svolgerà la manifestazione Canti Natalizi in Centro Storico , rassegna di corali che prenderà il via alle ore 15 e terminerà con il concerto gospel del gruppo Free Voices Gospel Choir diretto da Laura Robuschi.