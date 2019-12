Ricerca per:

L’iniziativa più importante, senza dubbio è stata la sfilata dei bambini, partita dal santuario della Madonna della Guardia di Tortona e culminata in piazza Duomo dove il Vescovo Vittorio Viola ha impartito la benedizione natalizie ai tanti bambini che hanno partecipato all’evento, sicuramente uno dei più riusciti organizzato dal Comune di Tortona, come potete vedere dalle immagini ufficiali del Comune.

Terzo e ultimo week end per le manifestazioni natalizie organizzate dal Comune di Tortona.