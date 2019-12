Alle ore 09:00 circa del 14 Dicembre 2019 al centralino del Centro Operativo Autostradale della Polizia Stradale di Genova, giungevano numerose segnalazioni di automobilisti spaventati, che segnalavano la presenza di un furgone bianco, adibito al trasporto di persone, che aveva appena imboccato un tratto dell’A/10, nei pressi di Genova, contromano, riuscendo ad immettersi, successivamente, sulla carreggiata nord dell’A/26 nel giusto senso di marcia.

Immediatamente veniva allertata la pattuglia della Sottosezione Polizia Stradale di Ovada che posizionatasi nei pressi dell’uscita autostradale di Ovada riusciva ad intercettare, poco dopo, il furgone in questione segnalato dagli increduli automobilisti che lo avevano visto sfrecciare in contromano poco prima.

Gli Agenti nella circostanza constatavano che a bordo del mezzo, oltre al conducente, vi erano altre sette persone, tutte straniere, provenienti dalla Francia e dirette in Romania.

Al conducente, S.I. di anni 49 residente in Romania, veniva eseguito l’immediato ritiro della patente per la successiva revoca alla guida sul territorio Italiano ed il furgone veniva sottoposto a fermo amministrativo per la durata di tre mesi.