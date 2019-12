Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Il tutto per una domenica natalizia dove è possibile fare acquisti a prezzi molto competitivi.

Per gli adulti, invece c’è la grande offerta di prodotti che offre tutta la città Commerciale e soprattutto il centro commerciale Oasi arricchito con la presenza di bancarelle natalizie e tanto altro.

Tutti gli ingredienti giusti, insomma, per trascorrere pomeriggio e serata in compagnia e divertirsi con gli amici.

Il fulcro è ovviamente la multisala Megaplex Stardust con sei sale cinematografiche e film per tutti i gusti ma, per i giovani, a pochi metri di distanza, ci sono anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio e il Mc Donald’s.

E se il centro storico di Tortona si dedica soprattutto ai bambini e agli adulti, grazie ad una rinata voglia del Comune di creare un’atmosfera natalizia, il centro Commerciale Oasi e tutto quello che sta attorno, oltre che ai bambini (che possono recarsi al cinema con molti film solo per loro) propone divertimenti soprattutto per giovani e adulti.

Natale a Tortona: se il sabato pomeriggio è dedicato alle manifestazioni organizzate dal Comune nel centro Storico, la domenica non può che essere quella al Centro Commerciale Oasi e alla multisala Megaplex Stardust.

Tortona, Sabato in centro ma Domenica al Cinema e al Centro Commerciale Oasi per gli acquisti