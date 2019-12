Scuola aperta tenutasi al liceo “Amaldi” di Novi Ligure il 14 dicembre non si è segnalata solo per l’illustrazione dei percorsi di studio previsti nell’istituto che comprende il liceo classico “Doria” ma anche per due iniziative che dimostrano come la scuola, dirigente scolastico Michele Maranzana, sia molto sensibile ad un discorso sociale.

Riguardano la campagna intitolata “Dona con il cuore di cioccolato”, curata dalla insegnante Debora Bergaglio con ricavato a favore di Telethon per le ricerche sulle malattie genetiche rare e, novità assoluta, il progetto “Take a book” ovvero “prendi un libro” realizzato su iniziativa della collaboratrice scolastica Selcia Fortuna. Entrambe hanno riscosso successo: la prima con cuoricini al latte, al cioccolato fondente, al latte con granella di biscotti, con pacchettini grandi e piccoli venduti con un minimo di prezzo garantito; la seconda con l’adozione di tanti libri e una condivisione dei saperi. Selcia Fortuna ci spiega il senso del progetto: “La distribuzione gratuita dei libri è nata con lo scopo di salvare quelli dimenticati, donandoli alla collettività. Sono tante le edizioni non più in uso che vengono lasciate dagli insegnanti per la sola consultazione, destinate prima o poi al macero.

Dalla nascita del Book Crossing che lega gli amanti della lettura, tante sono state le iniziative nel corso degli anni, legate al “Giralibro” e “ Passalibro”, che hanno riscosso successo. Abbiamo pensato di seguire l’esempio creando un evento che permettesse di liberare i libri dimenticati dando loro la possibilità di incontrare nuovi lettori ed una nuova vita.” Selcia Fortuna conclude ringraziando i colleghi, l’insegnante Debora Bergaglio, per la la collaborazione fornita ed il dirigente scolastico Michele Maranzana per l’appoggio dato.

Maurizio Priano