Le docenti responsabili per l’orientamento Prof. Giovanna Ricci e prof. Lorena Lini

Il prossimo appuntamento è per sabato 25 gennaio 2020 dalle 15 alle 18 per l’Open Day.

Per gli organizzatori è stata una soddisfazione vedere i giovani visitatori e le loro famiglie partecipare entusiasti alle attività proposte.

Successo dell’Open Night al Liceo Peano: il Dirigente Scolastico, prof. Marchesotti, i docenti e molti studenti hanno accolto i ragazzi che frequentano la terza media e che nel mese di gennaio dovranno fare la scelta della scuola superiore. Li hanno accompagnati e guidati nella visita delle classi e dei laboratori di informatica, lingue, scienze, fisica matematica, archeologia, arte in tedesco.