Successo per il concerto che si è svolto domenica alle ore 18 a Sale presso la Chiesa San Giovanni di Sale, organizzato dall’ amministrazione comunale.Si sono esibite magistralmente le Corali San Giovanni di Sale e la Corale Pozzolese, ormai gemellate da anni, dirette da Daniela Menditto, con la partecipazione del basso Andrea Comelli eseguendo impegnativi brani sacri e celebri melodie natalizie che hanno coinvolto il numeroso e caloroso pubblico in un clima ormai natalizio e magico.