Alla multisala Megaplex Stardust di Tortona, grazie al Circolo del Cinema, in questo periodo di tempo, è possibile vedere “Star Wars: L’ascesa di Skywalker” a prezzo ridotto.

Il prezzo del biglietto sarà di Euro 3,5 per gli iscritti al Circolo del Cinema (5 Euro proiezioni in 3D) normale per gli altri spettatori.

Le serate presso il Megaplex Stardust di Tortona sono organizzate in collaborazione con CNC (Centro Nazionale Cortometraggio).

Prima delle proiezioni sarà possibile rinnovare la tessera del Circolo del Cinema per la stagione in corso o iscriversi all’Associazione.

Star Wars: L’ascesa di Skywalker



Star Wars: The Rise of Skywalker Regia: J.J. Abrams. Sceneggiatura: J.J. Abrams , Chris Terrio. Fotografia: Daniel Mindel. Montaggio: Maryann Brandon , Stefan Grube. Musiche: John Williams. egia: J.J. Abrams. Attori: Daisy Ridley , Mark Hamill , Lupita Nyong’o , John Boyega , Oscar Isaac , Adam Driver , Keri Russell , Carrie Fisher , Richard E. Grant , Billy Dee Williams , Naomi Ackie , Kelly Marie Tran , Domhnall Gleeson , Anthony Daniels , Joonas Suotamo , Dominic Monaghan , Greg Grunberg , Billie Lourd , Jimmy Vee , Brian Herring , Dave Chapman. Produzione: Lucasfilm, Walt Disney Studios Motion Pictures. Distribuzione: Walt Disney Studios Motion Pictures Italia. Paese: USA, 2019. Durata: 141 min. Genere: Fantascienza, Azione, Avventura





Star Wars: L’ascesa di Skywalker , film diretto da J.J. Abrams, è il terzo capitolo della trilogia della saga di Guerre Stellari ed è l’episodio finale epico dell’epopea su Skywalker. Un anno dopo gli eventi del precedente film, Gli ultimi Jedi, la Resistenza sopravvissuta o quello che ne rimane affronta ancora una volta il Primo Ordine. Dopo che Resistenza è stata decimata dal Primo Ordine, si tentano nuovi assembramenti ed è per questo che vediamo per la prima volta Finn, Poe e Rey uniti per combattere fianco a fianco. La Resistenza dovrà fare i conti solo con l’oscuro regime e fronteggiare i propri tumulti interni. Dal passato tornano nuove minacce, come Palpatine, il cui trono si erge minaccioso nel trailer circondato dai ghiacci, ma non quale sia la forma dell’Imperatore in questo film.

Al tempo stesso l’antica battaglia tra Jedi e Sith sembra aver raggiunto l’apice, mettendo un punto definitivo alla saga di Skywalker. Il film permetterà di scoprire di più anche sul passato di Rey ( Daisy Ridley ), l’eroina della nuova trilogia che ha definitamente abbracciato il Lato Chiaro della Resistenza, e sull’identità dei suoi genitori, che, secondo i capitoli precedenti, l’hanno abbandonata durante la tenera età. Sarà proprio lo scontro tra Rey e e Kylo Ren ( Adam Driver ) il motore attorno cui ruoterà il film e ne abbiamo un assaggio già nel trailer, dove scorre una scena in cui i due si affrontano sotto la pioggia su quella che sembra la carcassa di una seconda Morte nera distrutta. Ma non stupirebbe un’alleanza tra Rey e Kylo Ren.

I fan della saga sono stati colpiti in particolare da una frase del trailer, quella di C-3PO che lascia presagire un addio definitivo del robot, sebbene sia sempre stato di temperamento molto pessimista.