Sabato 7 Dicembre dalle 18,30 in Piazza Martiri della Libertà in occasione dell’inizio delle festività natalizie e dell’accensione delle luci di Natale nella nostra città, Ilaria Decaro e Carmine Esposito presentano “The Christmas Show” con grandi ospiti quali i Matia Bazar, DJ Mitch (Radio 105) e Caracamilla .

Sabato Diano marina accende le luci di Natale con uno spettacolo in piazza del Comune