Anche quest’anno ritorna, a grande richiesta, lo spettacolo musicale del gruppo “CANTACHIARO” di Silvano d’Orba.

In paese, infatti, tutti sostengono che non arriva Natale senza lo spettacolo natalizio del “CANTACHIARO”, un modo divenuto ormai tradizionale per ritrovarsi insieme, passare una serata piacevole e divertente e farci i tradizionali auguri Natalizi.

Sabato 21 Dicembre alle ore 21 presso il Salone dell’Oratorio parrocchiale grande spettacolo dal titolo

“MUSICA INSIEME 2019”.

IN RICORDO DEGLI AMICI PAOLA RAVERA GIORGIO MOTTA E PIERFRANCO ROMERO

La serata sarà dedicata a tre grandi amici di Silvano che purtroppo ci hanno lasciato troppo presto Giorgio Paola e Pierfranco.

Tre persone molto attive nella comunità Silvanese in particolare Giorgio e Paola si sono dedicate in maniera particolare alle associazioni partendo giovanissimi con la Pro loco e dedicandosi poi ai più piccoli nell’ambito dell’Oratorio Parrocchiale, Pierfranco si è dedicato in modo particolare al circolo Ir Bagiu ma non negando mai la propria disponibilità a chiunque ne avesse fatto richiesta e tutti e tre erano sempre presenti ai nostri concerti.

Noi vogliamo ricordarli dedicando loro questo piccolo spettacolo fatto di canzoni varie, dove troverete brani di musica italiana di anni differenti, gospel e anche musica internazionale, anche alcune scenette divertenti toccando anche argomenti molto seri ed attuali, quindi divertimento per tutti dai grandi ai piccoli.

Come sempre ci sarà la partecipazione dei bambini e dei ragazzi del catechismo di Silvano che proporranno alcuni brani Natalizi per augurare buone feste a tutti.

I nostri Babbi Natale al termine della serata distribuirà caramelle e cioccolatini a tutti gli intervenuti.

Al termine dello spettacolo il CANTACHIARO offrirà un piccolo rinfresco ai partecipanti

Vi aspettiamo numerosissimi a Silvano per augurare a tutti un felice e sereno Natale e trascorrere una serata spensierata e divertente.

Appuntamento Sabato 21 Dicembre alle 21 presso il Salone dell’Oratorio Parrocchiale di Silvano d’Orba a cui va il nostro più sentito ringraziamento in particolare ringraziamo Monsignor Sandro Cazzulo che sempre ci sostiene in queste iniziative, i genitori dei bambini che ogni anno collaborano portando i bambini alle prove e sostenendoci in queste iniziative, la Pro Loco di Silvano che è sempre al nostro fianco, Rosi, Alberto, Valentina e Cristina che hanno collaborato con noi per la realizzazione dello spettacolo.