Al termine degli incontri di confronto sulle “fatiche e le gioie dell’essere genitori”, il Centro Famiglie 2.0 di Novi Ligure invita le famiglie e i bambini tra i 2 e i 5 anni al laboratorio “Officina di Natale”, che si terrà sabato 14 dicembre dalle ore 10,30 alle 12 presso l’asilo nido comunale Il Girasole di via Robotti, 9.

Durante questo periodo natalizio gli impegni sembrano moltiplicarsi e nonostante l’atmosfera inviti a rallentare ci si ritrova a correre ancora di più, con Officina di Natale abbiamo pensato di proporre un’esperienza di tipo pratico in un ambiente accogliente, un momento di scambio dove genitori e bambini potranno conoscere, esplorare, il luogo dei nostri incontri, delle nostre attività, del nostro fare. Partecipare insieme ai propri figli ad un laboratorio dà l’opportunità di sentire, provare, toccare condividere un’esperienza dello stare insieme per fare qualcosa, momenti connotati da un clima sereno, di familiarità, dove si favoriscono le conoscenze tra genitori.

Il Centro Famiglia “Famiglie 2.0” si inserisce nell’ambito delle azioni promosse dall’Amministrazione Comunale e dalla Cooperativa Sociale Azimut all’interno del progetto “Alleanze Educative” selezionato dall’Impresa Sociale “Con i Bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. L’attività è pensata come occasione per condividere con le famiglie i locali del nostro Centro Famiglie 2.0 che è uno spazio rivolto a famiglie con bambini di età compresa tra 0 e 6 anni, accogliente, invitante, che desidera offrire supporto alle famiglie nella funzione genitoriale e permettere ad adulti e bambini di avere spazi qualitativi d’incontro e di crescita della relazione. Per INFORMAZIONI e ISCRIZIONI Iscrizione tramite mail indicando nome, cognome, età del bambino areaprogettiazimut@gmail.com – Monica 333 1972246 (pomeriggio)