La delegazione del Golfo Dianese della Confcommercio Imprese per l’Italia della provincia di Imperia, avvalendosi della collaborazione tecnica di Faimpresa srl, propone alcune iniziative qui di seguito descritte individuate sotto il nome di “Christmas Time in Diano Marina”:

SABATO 14 e SABATO 21 dicembre 2019

– Musica live: 2 band a sera nelle vie del centro dalle 17 alle 20 per accompagnare lo shopping e gli aperitivi a suon di musica tra il profumo delle caldarroste, delle mele caramellate dei torroncini….

– la Bolla trasparente di TV Social Network in piazza del Comune, sotto l’albero di Natale, per la consegna delle letterine a Babbo Natale – Babbo Natale e gli Elfi sarà personale della CRI di Diano Marina che faranno una raccolta fondi per uno scopo benefico.

SABATO 4 gennaio 2020 – Primo giorno dei saldi

– Musica live: 2 band nelle vie del centro per accompagnare gli affari a prezzo di saldo che potrete fare nei negozi della città di Diano Marina. Gianni Rossi Show in Piazza del Comune.

– Carretti caldarroste – dolci Natalizi – befane che distribuiscono caramelle