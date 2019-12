E’ l’unico tortonese fra i 10 premiati, mentre uno sarà casalese, uno novesi e gli altri 7 di Alessandria e dintorni.

Parliamo di Roberto Dellacà di Castelnuovo Scrivia.

I riconoscimenti ai 10 vincitori saranno assegnati lunedì 9 dicembre presso la sede camerale – Via Vochieri 58.

Sono i premi “Per l’Impegno Imprenditoriale e per il Progresso Economico” e “Imprenditore dell’anno”.

Si tratta, come è noto, di premi che la Giunta della Camera di Commercio attribuisce ad aziende della nostra provincia che si sono distinte per dedizione e per un contributo particolare che hanno saputo dare alla crescita dell’economia provinciale.

“La Camera di Commercio – ricorda il presidente Gian Paolo Coscia – premia qualità imprenditoriali che si sono distinte per aver conseguito risultati particolarmente significativi, apportando il proprio contributo allo sviluppo dell’intera economia provinciale. Premiare l’impegno e i risultati di un’azienda vuol dire riconoscerne i meriti di crescita, frutto di un lungo percorso, intrapreso molto tempo prima di essere premiati. Sono queste le motivazioni che ci guidano nell’individuare le aziende eccellenti della nostra provincia, che si distinguono per la propria storia e il proprio sguardo al futuro.

Il “Premio per l’Impegno Imprenditoriale e per il Progresso Economico”, inizialmente denominato premio “Per la fedeltà al lavoro e per il progresso economico”, è stato assegnato a partire dagli anni 2000 a imprese della provincia la cui attività sia stata caratterizzata da correttezza commerciale e da notevole impegno imprenditoriale, testimoniato da almeno 40 anni di attività continuativa svolta nello stesso settore (50 anni in caso di mutamenti di proprietà in ambito familiare).

Queste le 10 imprese premiate per l’Impegno Imprenditoriale e il Progresso Economico – Edizione 2019:

Per il settore commercio:

QUAGLI S.N.C. DI QUAGLI IVANO E VALERIA – ALESSANDRIA

DALERBA ADRIANA – ALESSANDRIA

LA BOTTEGA DEI MOSSANO S.N.C. DI MOSSANO COSTANTINO E ROSSI MICHELE – CASALE MONFERRATO

CASTAGNA GRAZIA – ALESSANDRIA

BONATO PRIMINA – ALESSANDRIA

Per il settore artigianato:

VERMIGLI DI DALERA EDOARDO E LUIGI S.N.C. – ALESSANDRIA

PEZZANO UMBERTO – ALESSANDRIA

SALUMIFICIO CEREDA DI CAV. MAURO MANDIROLA S.R.L. – CASTELLAZZO BORMIDA

Per il settore agricoltura:

DELLACA’ ROBERTO – CASTELNUOVO SCRIVIA

AZIENDA AGRICOLA DA PINA DI MORO STREFANO – BORGHETTO BORBERA

Imprenditore dell’anno 2019 è LUGI SASSONE, Presidente del Gruppo ELTEK.

Dopo aver maturato una significativa esperienza manageriale in un gruppo internazionale, Sassone fonda ELTEK nel 1979.

Nata per produrre componenti elettromeccanici per il settore elettrodomestico, Eltek oggi è attiva anche nei settori automotive, elettronico e medicale con prodotti meccanici, elettronici e microelettronici di crescente complessità.

Pur mantenendo salde le proprie radici monferrine – l’headquarter rimane a Casale Monferrato – ELTEK cresce e diventa un Gruppo con stabilimenti in Italia, Svizzera, Polonia e Cina per oltre 75.000 mq di superficie produttiva; conta poi filiali commerciali in America e Germania oltre ad una rete di distributori in Gran Bretagna, Turchia, India, Giappone e Corea.

La proprietà è interamente detenuta dalla Famiglia Sassone nelle persone del fondatore e Presidente Luigi e della figlia Barbara, oggi Amministratore Delegato.

Come detto, il gruppo è attivo in settori diversi che vanno dall’appliance all’automotive fino alla più recente divisione medicale, nata nel 2010 ed oggi in pieno sviluppo.

La Business Unit Appliance, prima nata in casa ELTEK, si propone sul mercato con una produzione variegata che spazia dalla componentistica per i vari ambiti dell’elettrodomestico – cottura, lavatrici e lavastoviglie – ad elementi complessi per il settore del riscaldamento.

Leader di mercato in vari segmenti – ELTEK è, ad esempio, il maggior produttore al mondo di dispensatori di detersivo per lavastoviglie – la business unit sta entrando nel mondo dell’IOT con il lancio di una nuova linea di prodotti domotici destinati a rivoluzionare la gestione dell’acqua domestica attraverso la rilevazione intelligente di consumi e perdite.

La Business Unit Automotive è sul mercato sin dalla metà degli anni 80 ed è specializzata nella progettazione e produzione di una vasta gamma di sensori di pressione, temperatura, livello e qualità. Leader mondiale nella produzione di sensori di pressione, ELTEK è riconosciuta come un partner altamente innovativo nel campo della gestione delle emissioni inquinanti di varie motorizzazioni, nella gestione termica del veicolo, nei sistemi di iniezione e, non ultimo, nelle plastiche intelligenti.

Nel settore Medicale componenti, dispositivi ed apparecchiature vengono sviluppati e prodotti sia a marchio ELTEK sia per conto dei maggiori attori del mercato. Punta di diamante della divisione è senza ombra di dubbio la realizzazione di micro-laboratori elettronici (lab-on-chip) per la rilevazione di lesioni cancerose attraverso il prelievo di fluidi organici.

ELTEK vanta tra i propri clienti i principali produttori mondiali di elettrodomestici ed i maggiori sistemisti e car makers: Arcelik, Ariston, Bosch, Candy, Electrolux, Ferroli, Indesit, LG, Miele, Riello, Samsung, Siemens, Whirlpool, Audi, BMW, Brembo, Continental, Delphi, Emitec, FCA, Hilite, JCB, Kautex, Magneti Marelli, Mann+Hummel, Plastic Omnium, SKF, Sogefi, UFI, Valeo, Voss.

Dipendenti e collaboratori del Gruppo superano le 1.500 unità.

I collaboratori della società italiana ammontano a 830 unità, con una elevata partecipazione femminile pari al 46% del totale organico.

Managerialità, professionalità, imprenditorialità, cultura si sono concretizzate in un Gruppo proiettato verso una crescita ad alto contenuto tecnologico, solidamente radicato sul territorio di origine ma in sviluppo nel mercato globale e che riafferma i concetti basilari della evoluzione continua e dell’Italianità nel mondo.

Alle premiazioni seguirà il tradizionale scambio di auguri natalizi fra tutti coloro che compongono la Camera di Commercio e con essa collaborano.