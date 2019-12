Ricerca per:

Chiediamo a tutte le forze sindacali e politiche di prendere posizione contro queste iniziative antisindacali attuate contro i lavoratori che lottano e rivendicano i loro diritti e chiediamo al governo di smetterla di utilizzare la forza pubblica per tutelare gli interessi dei padroni contro i diritti dei lavoratori.

Rifondazione Comunista condanna anche la reazione violenta e repressiva della pubblica sicurezza nei confronti dei lavoratori, nonostante le manifestazioni pacifiche ed indette nella piena legalità e le denunce piovute addosso alle persone che si sono mostrate solidali con i lavoratori in lotta.

Maurizio Acerbo, segretario nazionale di Rifondazione Comunista e Nello Patta, responsabile lavoro di Rifondazione Comunista dichiarano: “Il Partito della Rifondazione Comunista esprime la piena solidarietà ai numerosi lavoratori licenziati dalla CLO (cooperativa appaltata dalla Coop), in provincia di Alessandria, come pura azione di repressione antisindacale contro i lavoratori che hanno scioperato.

Rifondazione Comunista vicino ai lavoratori licenziati in questi giorni a Rivalta Scrivia