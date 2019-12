Nella giornata di ieri, domenica 22 dicembre, i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona sono intervenuti in via Sineo nel Comune di sale per spegnere un incendio che si è verificato ad un furgone.

E’ accaduto verso le 17 quando a causa di un probabile corto circuito il vano motore del mezzo ha iniziato a prendere fuoco.

I pompieri di Tortona sono intervenuti nel più breve tempo possibile ma gran parte del furgone è andato distrutto dalle fiamme.

Nella foto in alto le fasi dell’intervento.