L’introduzione di una tassa sulla plastica non aiuterà a risolvere il problema per cui è stata pensata (riduzione dell’inquinamento da plastiche). Genererà di contro solo demonizzazione di un prodotto che ha rivoluzionato le nostre esistenze, di cui non possiamo fare a meno e che continua e continuerà a fornirci prodotti e dispositivi essenziali per la nostra vita e per il progresso. Oltretutto, una tassa che porta al raddoppio del costo della materia prima, può portare ad una forte contrazione della produzione con ricadute realmente spiacevoli in termini occupazionali in quel settore produttivo.

La soluzione non è eliminare tutta la plastica dalle nostre vite, ma usarla in modo consapevole e pertanto attuare politiche di educazione e formazione per un uso intelligente di questo prodotto. Bisogna insegnare a non gettare oggetti plastici nell’ambiente, ma a riciclarli, considerato anche il fatto che la plastica è uno dei prodotti maggiormente recuperabili e riciclabili.

La plastica non finisce da sola lungo le strade, nei fiumi, nei mari.

E’ l’inciviltà delle persone singole che porta alla demonizzazione di un prodotto ed è per questi motivi che vogliamo che il nostro paese, nel rispetto dei valori del lavoro, della occupazione e delle qualità di un prodotto che ci ha cambiato la vita si dichiari INCIVIL FREE E NON PLASTIC FREE

Rino Feltri Sindaco di Pontecurone