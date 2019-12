Le diverse attività di Ortensio Marco Nego per lo sviluppo del nostro territorio meritevole di promozione si articolano dai mezzi di trasporto, al ristoro, ai viaggi Ortensio nasce ad Asti; qui consegue il diploma in Ragioneria, un documento importante per occupare un posto in Banca.

Il lavoro d’impiegato gli è stretto, ha altre ambizioni maggiormente consone alla sua indole intraprendente, incentrate quando ha acquisito la Concessionaria per lo scambio di autoveicoli Volkswagen – Porsche – Audi, in Provincia. Apre il salone nella nostra Alessandria con il fratello Giuseppe, in via Don Canestri, pur rimanendo legato alla sua città natale ove spera di … andare a fare il pensionato con gli amici di un tempo .. a cui è costantemente legato. L’attività, dopo aver trascorso qualche anno in Pista, è trasferita nella centrale via Pontida, per andare successivamente nella zona D3 ove lo spazio non manca.

La riscoperta della Baracca, luogo storico per essere stato tanto tempo la spiaggia degli alessandrini, è nei pensieri del nostro giovane intraprendente per cui, con il supporto di alcuni amici, recupera la costruzione per avvalorare quest’angolo di città quale punto di riferimento ragguardevole con ristorante, pista da ballo, ecc… un complesso inaugurato alla presenza di un grande alessandrino, qual è stato Gianni Rivera. L’aspetto, per così dire, più turistico si manifesta quando apre l’Agenzia di Viaggi all’ombra dell’Arco di piazza Matteotti, la prima di una serie di altri servizi della stessa tipologia a Valenza, Tortona, nonché nel suo luogo d’origine. Egli, accanto al turismo, divide il suo tempo per il calcio, in tale veste occupa la vice presidenza della prima squadra alessandrina, poi dell’Aurora, per finire con l’Acqui – Calcio. Il cambio del millennio segna per Ortensio una nuova epoca sempre nell’ottica di dedicare spazio allo sviluppo del nostro territorio, nel settore turistico – ricettivo, con l’apertura dell’Hotel – Ristorante Al Mulino, con l’inserimento di ampie sale destinate a congressi, in San Michele, prospiciente all’autostrada Torino – Piacenza, comodo da raggiungere, efficiente sotto ogni profilo.

Franco Montaldo