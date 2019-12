Un intervento che per i Vigili del Fuoco forse è stato quasi di “routine” ma non lo è stato affatto per i protagonisti dell’episodio e per una bambina tortonese di 11 anni che si è sicuramente spaventata per quello che stava succedendo ma soprattutto per la piega che avrebbe potuto prendere la situazione.

Una storia che, per fortuna, si è risolta a lieto fine con danni soltanto ai mezzi e non alle persone.

Ma andiamo con ordine a raccontare cosa è accaduto secondo la prima sommaria ricostruzione effettuata dai Vigili del Fuoco di Tortona che hanno operato il salvataggio.

Sono da poco passate le 18,30 di ieri, sabato 30 novembre, e una Mercedes Gla con a bordo la bimba di 11 anni, il padre di lei e a quanto pare la sua compagna che non sappiamo se fosse la madre della bimba o meno, sta transitando in strada Cerca alla frazione Torre Garofoli di Tortona.

E’ già buio e l’auto si sta dirigendo in un sottopasso allagato. Le transenne che ne impedivano l’accesso, a quanto pare, sono state spostate e tutto sembra normale.

Il conducente della Mercedes non si accorge che il sottopasso è allagato, o forse ha visto l’acqua ma poiché il sottopasso sembra aperto, pensa ci siano soltanto pochi centimetri e così lo attraversa tranquillo, ignaro di quello che sarebbe accaduto dopo pochi istanti.

L’uomo alla guida dell’auto entra nel sottopasso allagato e la macchina sprofonda: c’è quasi un metro d’acqua che raggiunge il motore spegnendolo. L’auto rimane bloccata nel sottopasso e l’acqua inizia ad entrare nell’abitacolo.

La famiglia cerca di uscire ma le portiere non si aprono. Col telefono cellulare, allora, viene dato l’allarme chiamando i Vigili del fuoco di Tortona che arrivano sul posto con l’attrezzatura idonea e dai finestrini dell’auto riescono a far uscire la bambina e i due adulti che si trovavano in mezzo all’acqua gelata e putrida, che nel frattempo aveva invaso gran parte della vettura.

I tre vengono tratti in salvo e sistemati provvisoriamente all’interno del camion dei pompieri dove possono iniziare a scaldarsi.

Nel frattempo i Vigili del Fuoco, con l’aiuto delle forze dell’ordine che nel frattempo erano state avvisate, fanno intervenire un mezzo idoneo che riesce a togliere l’auto dal sottopasso allagato.

FOTO DI REPERTORIO