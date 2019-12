Ricerca per:

“Diamo il benvenuto alla Dott.ssa Mariacristina Torre, nuovo Segretario comunale di San Bartolomeo al Mare. Per il momento a scavalco, in attesa di perfezionare la convenzione con il Comune di Andora”. Così oggi il Sindaco Valerio Urso ha aperto il Consiglio comunale, durante il quale tutte le pratiche sono state approvate all’unanimità.