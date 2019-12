Venerdì 13 dicembre, alle ore 17, presso il Gabinetto delle Stampe Antiche e Moderne a palazzo Cuttica, in via Parma, 1, verrà inaugurata una mostra dedicata alla rappresentazione della bici nell’arte dal titolo “ Mostra la bici! ” . L’esposizione nasce con l’obiettivo di valorizzare l’utilizzo della bicicletta come mezzo di trasporto ecosostenibile e come soggetto artistico nel centenario della nascita del celebre ciclista piemontese, Fausto Coppi, un ulteriore tassello che si aggiunge ai molti eventi e progetti che nel corso dell’anno sono stati dedicati al campione e alle biciclette. La mostra sarà articolata in due sezioni: una dedicata ad opere provenienti dal Gabinetto delle Stampe Antiche e Moderne, l’altra dedicata ad opere contemporanee realizzate da giovani artisti alessandrini chiamati ad interpretare liberamente il tema proposto. La mostra è stata realizzata con la collaborazione dei volontari del Servizio Civile Nazionale, impegnati presso l’ufficio Cultura. Elenco stampe provenienti dal Gabinetto delle Stampe del Museo Civico di Alessandria :  Roberto Barisione, Omino in bicicletta (2003)  Roberto Barisione, In bicicletta (2003)  Piero Leddi, Trofeo (1973)  Leddi Piero, Le biciclette (1973 ca)  Marienzo Motta, Ra Sità d’Teresio 1 “Borsalino” (1979-1980)  Marienzo Motta, Ra Sità d’Teresio 3 “La Maino ” (1979-1980)  Marienzo Motta , Ra Sità d’Teresio 6 “ La Crosa” (1979-1980)  Marienzo Motta, La Bicicletta (1983)​Elenco artisti alessandrini:  Riccardo Bonabello  Giulia D’Angelo  Riccardo Guasco  Lele Gastini  Marianna Pacelli  Elena Zecchin pag. 2