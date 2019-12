Oltre cinque ore è durato l’intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Tortona che stanotte sono intervenuti alla frazione Torricella di fabbrica Curone per un incendio che ha devastato una casa con ingenti danni, ma per fortuna nessuna persona persona è rimasta ferita e la parte abitata della casa è salva e ancora utilizzabile dalla famiglia che alla fine, malgrado i tanti danni subiti, possono, forse, tirare un sospiro di sollievo, grazie ai pompieri che hanno impedito che le fiamme raggiungessero l’altra ala dell’edificio.

Ma andiamo con ordine a raccontare quello che è successo: sono da poco le 22 e, per cause ancora in corso di accertamento, sotto il portico in una casa alla frazione Torricella si sprigiona un incendio.

Gli abitanti si accorgono delle fiamme e danno subito l’allarme chiamando i Vigili del fuoco di Tortona che pur andando alla massima velocità e con le sirene spiegate non possono raggiungere Fabbrica Curone in pochi minuti.

Quando arrivano l’incendio è già corposo e i pompieri si mettono subito al lavoro attivandosi alacremente per spegnere le fiamme e soprattutto per impedire che queste raggiungano l’abitazione a fianco, dove vive la famiglia che, nel frattempo, è scesa all’aperto ed è visibilmente preoccupata.

L’intervento dei pompieri non è facile solo verso le quattro di questa mattina, lunedì 9 dicembre, gli operatori possono far ritorno in sede.

Alla fine i danni sono notevoli: oltre al portico sono andati andato completamente distrutti, un carro e un’auto fuoristrada.

FOTO DI REPERTORIO