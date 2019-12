La Giunta comunale di Voghera ha approvato l’aggiornamento della programmazione delle assunzio ni per il biennio 2020-2021. Il prossimo anno partiranno diversi concorsi, le cui assunzioni sara nno condizionate alla cessazione del personale da sostituire. In particolare è previsto un concorso per l’assunzi one di 7 funzionari amministrativi (categoria D). La partecipazione è legata a determinati requisiti che verranno comunicati nei prossimi mesi dal bando specifico, la condizione necessaria è il poss esso di una laurea umanistica-economica.

E’ previsto un concorso per l’assunzione di 12 impi egati amministrativi che dovranno essere in possesso di un diploma di scuola superiore oltre ai requisiti che verranno fissati dal bando. Le assunzioni sono legate ai settori affari general i, finanziari, servizi sociali e demografia del Comune di Voghera. E’ altresì previsto un concorso per l’assunzione di 3 agenti di Polizia Locale. I concorsi saranno realizzati nel 2020, ma le assun zioni saranno anche legate al personale che man mano va in pensione. L’organico del Comune di Voghe ra è composto da 204 dipendenti distribuiti in quattro plessi (Piazza Duomo, Piazzetta Cesare B attisti, Casa Gallini e il complesso di corso Rosselli – via Gramsci).

«Un importante piano di assunzioni che abbiamo appr ovato in Giunta, il Comune aprirà le candidature a diverse posizioni – commenta il sinda co Carlo Barbieri – la legislazione vigente consente la copertura quasi totalitaria del turn ov er anche in vista dei pensionamenti». «Il lavoro, in collaborazione con gli uffici person ale e finanziario, ha consentito di ottenere il miglior risultato possibile per rafforzare e portar e nuova linfa alla struttura comunale», aggiunge l’assessore al personale Gianfranco Geremondia.