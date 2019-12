Nei giorni scorsi la Giunta Comunale di Tortona guidata dal Sindaco Federico Chiodi ha approvato la realizzazione della rete di housing sociale nella Città di Tortona, nell’ambito del Protocollo d’Intesa TortonaSolidale, in partenariato organizzativo con la Provincia Religiosa S. Marziano Opera don Orione, con la SOMS di Tortona e con Caritas-Agape Coop. sociale onlus, finalizzato ad offrire una soluzione abitativa temporanea a quei cittadini, che si trovano in condizione di disagio multiplo e in emergenza abitativa.

Ha approvato altresì le Linee-guida per la rete di housing sociale nella Città di Tortona e un protocollo d’intesa per disciplinare i rapporti tra il Comune di Tortona e i partners, ai fini della gestione del progetto suddetto, tramite apposite convenzioni di durata triennale, eventualmente rinnovabili, permanendo l’interesse pubblico e le condizioni di fattibilità.

Sempre nella stessa delibera ha approvato gli schemi di convenzione, i modelli di Regolamento interno e di Contratto di Accoglienza per la gestione della rete di housing sociale.