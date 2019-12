Ricerca per:

Sabato 7 dicembre – dalle ore 15:30 centro città La Grande Caccia al Tesoro degli Elfi con ricchi premi (replica il 15 dicembre) – dalle ore 15:30 Presepi d’arte in mostra al Museo Diocesano – ore 16:30 sagrato chiesa San Michele cori natalizi della tradizione rumena.

Noi di Oggi Cronaca di daremo conto delle varie iniziative cercando di essere presente alla maggior parte degli eventi in programma nel corso del mese che per questo primo week natalizio saranno i seguenti.

Un natale ricco quello della Giunta-Chiodi, che non si vedeva ormai da tanti anni ma soprattutto un natale con tante iniziative per i bambini perché natale è soprattutto la festa dei bambini.

Un pomeriggio gioioso con un Babbo Natale che sembrava davvero uguale a quello di Rovaniemi, in Finlandia, dove si trova la “vera” Casa di babbo Natale e il suo villaggio, ha dato il via alle iniziative natalizie che saranno ben 24 da qui a gennaio.

Uno stuolo di bambini con Babbo Natale, gli elfi e il Sindaco Federico Chiodi ieri pomeriggio ha dato il via al Natale Tortonese, con l’accensione degli alberi di natale nelle piazze del centro cittadino alla presenza anche del vice Sindaco Fabio Morreale, dell’assessore Marzia Damiani, del presidente del Consiglio Giovanni Ferrari Cuniolo e del segretario del Comune Salvatore Pagano.

Ieri a Tortona accesi gli alberi di Natale, domani al via le iniziative natalizie che sono ben 24. Le immagini