La raccolta giocattoli verrà svolta sabato 21 dicembre dalle 10.00 alle 13.00 in Piazza Duomo, e domenica 22 dalle 16.00 alle 19.00 presso la nostra sede di via Pelizzari 6.”

“La tradizione natalizia – conclude Mantovani – rappresenta l’identità religiosa e culturale di questa Nazione, ed è anche in questi momenti di festa che bisogna dimostrare con gesti concreti di essere al fianco del proprio popolo.

“Il nostro intervento – spiega il presidente di Azione Tortona Andrea Mantovani – mira a promuovere il senso di solidarietà e beneficenza che spesso viene trascurato in una realtà dove prevalgono individualismo e consumismo”

Questo weekend i militanti dell’associazione di promozione sociale “Azione Tortona” raccoglieranno giocattoli sia nuovi che usati (ma in buono stato e funzionanti ovviamente) che verranno distribuiti a bambini meno fortunati.

I giovani di “Azione Tortona” raccolgono giocattoli per i bambini meno fortunati.