Anche quest’anno, il Comune di Tortona ha predisposto l’indagine sulla qualità del servizio di asili nido; l’Amministrazione comunale ritiene, infatti, fondamentale il coinvolgimento e la partecipazione dei genitori, in modo da conoscere l’opinione e le esigenze di tutti gli utenti e intervenire in maniera mirata e puntuale laddove fosse necessario.

In sostanza, sono stati individuati dei fattori critici di successo del servizio, in merito ai quali è stato richiesto il parere degli utenti attraverso la compilazione di un questionario anonimo.

Le indagini sulla soddisfazione degli utenti presentano, ovviamente, aspetti particolarmente delicati in quanto la qualità erogata e quella percepita non sempre corrispondono e la loro incongruenza è spesso influenzata da elementi di difficile decifrazione.

L’impostazione dell’indagine ha avuto come riferimento non solo i genitori, ma anche gli insegnanti. La raccolta delle informazioni è avvenuta con la collaborazione dell’ODPF “Santachiara”, mediante la distribuzione ai genitori dei bambini che frequentano i tre asili nido del Comune (“Arcobaleno”, “Mary Poppins”, “Santachiara”) di una scheda di rilevazione. I bambini iscritti al servizio asilo nido nell’anno scolastico 2019-20 sono 101 e i questionari compilati ed esaminati erano 58. Il questionario, che poteva essere compilato dalla mamma, dal papà o da entrambi i genitori dei bambini, si è basato sull’utilizzo di quattro “indicatori di qualità” decrescenti (ottimo, buono, sufficiente, pessimo), ed è stato strumentale per la redazione di un report di controllo in cui, in corrispondenza di ogni fattore critico, vengono individuati quattro possibili “stati” a cui corrispondono livelli qualitativi decrescenti. Sono state individuate tre aree su cui effettuare l’indagine e la valutazione qualitativa: la struttura (organizzazione degli spazi interni ed esterni, igiene e sicurezza degli interni, orario di frequenza); qualità del cibo e del menù proposti; i componenti funzionali e strumentali alla realizzazione del servizio complessivo (ad esempio, si è chiesto se il bambino frequentava volentieri il Nido, se si è ben inserito, se ha avuto un buon rapporto con gli educatori, se il progetto educativo è ritenuto adeguato).

A questi elementi si è aggiunta una voce per eventuali osservazioni e suggerimenti personali. Per tutti e tre gli asili le valutazioni sono state molto positive, in particolare va segnalata una media superiore al 70% di risposte fra ottimo e buono per quanto riguarda l’offerta formativa, mentre oltre il 60% degli “intervistati” giudica molto buona anche la qualità del cibo. Stessi risultati per la valutazione della professionalità degli educatori e degli orari di apertura proposti. Da sottolineare ancora la media del 60% che giudica ottima igiene e sicurezza della struttura, il 40% la considera buona, per cui nessuno degli utenti ha assegnato a questa voce un voto sufficiente o pessimo. Buone le valutazioni medie​(intorno al 50%) per l’organizzazione degli spazi interni ed esterni dei tre asili. Infine, una caratteristica del servizio estremamente rilevante che ha ottenuto la massima soddisfazione dell’unanimità degli utenti (100% di risposte affermative) riguarda la serenità e l’accoglienza del clima all’interno degli asili, infatti alle domande “Ha frequentato volentieri il nido?” – “Si è ben inserito nel servizio?” sono state date solo risposte positive. In conclusione si può senz’altro affermare che il quadro generale emerso dall’indagine è decisamente confortante.

I pochi elementi del servizio che, pur ricevendo un giudizio positivo, conseguono una minore valutazione e i suggerimenti dei genitori, costituiranno gli obiettivi di miglioramento per il futuro.