Mario Ordazzo, Presidente del Lions Club di Valenza era visibilmente emozionato questa mattina durante la consegna dell’Holter Ecg donato alla Pediatria diretta da Enrico Felici e utilizzato per il settore della Cardiologia pediatrica, con le dottoresse Francesca Cairello e Silvia Magrassi, in collaborazione con la Cardiologia del Civile diretta da Gianfranco Pistis.

“Il Valenza Host ha sempre saputo intervenire a livello locale, nazionale ed internazionale a favore del sostegno delle persone: oggi ci troviamo di fronte ad un iniziativa che ci ha trovato uniti per aiutare e sostenere il pediatrico di Alessandria, una eccellenza del nostro territorio” – ha dichiarato Mario Ordazzo, che ha donato e sorpreso i presenti in quanto i Lion sono riusciti a raccogliere i fondi per due apparecchi invece che uno solo.

Presente alla cerimonia il direttore generale dell’Azienda Ospedaliera di Alessandria Giacomo Centini, che ha ringraziato per questo doppio dono: “È con estrema gratitudine che accogliamo questo gesto del Lion di Valenza, un gesto utile che sarà finalizzato ad una attività in espansione del nostro presidio pediatrico. A loro e a tutti i loro benefattori i nostri calorosi ringraziamenti, che vorrei estendere a tutti coloro che in questi giorni hanno manifestato tanta attenzione verso questo ospedale e verso i piccoli qui ricoverati. Ed al personale che qui lavora vorrei porgere un sentito grazie e i miei auguri sinceri di buone feste, perché il loro lavoro è complesso e difficile e noi possiamo con orgoglio essere inseriti tra i tredici ospedali pediatrici italiani che hanno cura dei piccoli con amore e dedizione grazie al loro impegno quotidiano”.