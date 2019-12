Sono state 36 ore non facili per gli operatori del 118 di Alessandria alle prese, tra ieri e oggi con diversi incidenti stradali.

Il primo si è verificato ieri verso le 13,30 nel Comune di Valenza in strada Pontecurone dove un uomo, di cui non sono atte rese note le generalità, per cause ancora in corso di accertamento ha perso il controllo dell’auto che è finita fuori strada.

Sul posto l’ambulanza del 118 ma i sanitari non hanno potuto fa altro che constatare il decesso dell’uomo.

Il secondo incidente ieri pomeriggio, a Ozzano Monferrato in strada provinciale Val Cerrina, dove alle 17 si è verificato un incidente tra due auto: uno schianto frontale fra una punto e una Mercedes con tre persone coinvolte di cui è deceduta. Si tratta di un uomo di circa 60 anni che si trovava a quanto pare sulla Punto.

Sulla Mercedes, invece sono rimasti feriti un uomo e una donna in gravidanza con lesioni, a quanto pare, piuttosto gravi.

Terzo incidente stradale questa mattina. sulla strada provinciale 149 tra Arquata e Vignole alle 11.30. Anche in questo caso un frontale tra due auto

con due persone coinvolte: un uomo di 87 anni trasportato con elisoccorso all’ospedale di Alessandria e in prognosi riservata.