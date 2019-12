Ricerca per:

Verranno eseguiti brani tratti dalle tradizioni natalizie di tutto il mondo e anche alcuni brani sacri, tra cui lo splendido Magnificat a 4 voci di Perosi, Silent Prophete di Giuseppe Perosi e l’ Ave Verum di Mozart. Oltre alle corali si esibirà il basso solista Andrea Comelli, giovane promessa castelnovese del panorama lirico, ormai non sono nazionale, ma internazionale.

Domenica due corali a Sale per il tradizionale concerto natalizio