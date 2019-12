Domenica 15 dicembre alle ore 17,30 al primo piano del Castello di Solero avrà luogo il “Concerto di Natale” fortemente volute dal Comune che patrocinia l’iniziativa, per augurare serene festività alla cittadinanza e agli intervenuti. Ad esibirsi sarà l’Ensemble Artemusica formato da Michela Maggiolo all’arpa, Ivana Zincone e Nino Cervetto al pianoforte e dal soprano Milena Zammataro Tutti gli artisti si esibiscono regolarmente in pubblico ottenendo consensi per la capacità interpretative e la varietà dei programmi proposti ed hanno repertori diversificati dalla musica sacra a quella da camera, all’operistica; all’attività concertistica inoltre affiancano quella didattica in Istituti di Alessandria e della sua provincial. A Solero l’Ensemble proporrà un variegato programma che prevede musiche originali per arpa e pianoforte e brani vocali -strumentali della canzone italiana, di musica da film ed operetta oltre alle tradizionali e celebri musiche natalizie.. La XXI edizione di “Parole, Suoni, Colori” ( rassegna di sei concerti promossi dall’ Associazione Artemusica di Alessandria in in collaborazione con enti pubblici e privati e con il patrocinio della Provincia di Alessandria e dei Comuni ospitanti e con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, sempre attenta e vicina alla valorizzazione del territorio) riprenderà dopo Natale con il concerto del Duo Sconcerto, (data da stabilirsi) rimandato a causa del maltempo dello scorso 24 novembre ad Acqui Terme. L’ingresso alla manifestazione è libero e gratuito.