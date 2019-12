A seguito dell’emanazione dell’Allerta Meteo Rossa, i Sindaci del Golfo dianese si stanno riunendo per assumere tutte le precauzioni di protezione civile. Certamente saranno chiuse tutte le scuole di ogni ordine e grado e già da questa sera tutti i luoghi sensibili, guadi, giardini pubblici, cimiteri

Il Vicesindaco di Diano M;arina Cristiano ZA GARIBALDI con Ordinanza n. 06/2019 del 19/12/2019 ha ordinato dalle ore 08,00 del 20/12/2019 alle ore 23,59 del 20/12/2019, e comunque fino alla completa cessazione delle Allerte Rossa e Arancione di cui trattasi e delle eventuali Allerte Arancione e/o Rossa immediatamente successive, la chiusura delle scuole dell’istituto comprensivo di ogni ordine e grado comprese le scuole materne parificate e convenzionate, degli asili nido Comunali, degli impianti sportivi Comunali, dei Cimiteri, dei giardini pubblici, del Circolo per anziani “Ada Carlotta Garibaldi” in Via Genova n. 44, del guado in attraversamento del torrente San Pietro, della strada lato torrente San Pietro della bocciofila, degli stabilimenti balneari, del sottopasso del porto, del Palazzo del Parco, del transito pedonale e veicolare del tratto di Strada ai Gorleri lungo Rio Mortula privo di muro d’argine situato a monte del ponte di collegamento tra Strada ai Gorleri e Via Sorì, del transito pedonale tra Via Aurelia Ovest (presso Hotel Villa Igea) e Via Sant’Anna Cavo e Via G.L. Martino, ed il divieto di accesso a tutti i moli aperti al pubblico e della strada S.S. n. 449 (Incompiuta) a partire dalla zona Molo Cavour fino al confine con il Comune di Imperia, nonché il divieto di svolgimento di ogni manifestazione.

Stessa cosa hanno fatto gli altri Sindacdel Golfo Dianese e in particolare il Sindaco di San Bartolomeo che raccomanda sin d’ora di agevolare il compito degli uomini della Protezione Civile e delle Forze dell’Ordine, limitando allo stretto necessario gli spostamenti.

Quindi a San Bartolomeo al Mare è stata ordinata la chiusura per il giorno 20 dicembre 2019 di: – Tutte le scuole di ogni ordine e grado; – Tutti i Cimiteri; – Ogni giardino pubblico e parco giochi; – Tutti gli impianti sportivi comunali; – Il guado/passaggio sul torrente Steria – Asilo Nido “ A Braccia Aperte” – Centro Polifunzionale Spazio 139; – Centro Sociale “Incontro” e Biblioteca civica;