Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

Sono previsti anche saggi delle varie classi di strumento che si svolgeranno tra dicembre e gennaio, ricordando che le classi attivate finora sono 12 (pianoforte, organo, arpa, violino, chitarra, canto, basso, batteria, song writing, coro gospel, coro voci bianche, musica e gioco) per un totale di più di 100 iscritti.

Domenica 22 dicembre i bambini dell’ Accademia e della Parrocchia San Matteo parteciperanno al Corteo di Natale organizzato dalle parrocchie di Tortona animando con canti natalizi in Piazza Duomo alle ore 16 dove il Vescovo benedira’ i bambini e i loro bambinelli.

Sabato 21 dicembre alle ore 21 i bambini del catechismo della Parrocchia e gli allievi del Coro Voci Bianche metteranno in scena ” La natività” nella chiesa di San Matteo, con la partecipazione del Gospel Choir, della Corale San Giovanni di Sale e i maestri ed alcuni allievi di violino, chitarra ed arpa.

L’ Accademia Musicale San Matteo di Tortona avrà un fitto calendario di impegni per dicembre: Sabato 7 dicembre alle 16,30 il Gospel Choir dell’ Accademia si esibirà presso la Residenza Lisino di Tortona, per allietare gli ospiti e i parenti con canti natalizi.

Da Sabato un mese di concerti natalizi per l’Accademia Musicale San Matteo di Tortona