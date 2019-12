La Giunta comunale di Tortona, in accordo con la società ICA che gestisce i parcheggi a pagamento sulle strisce blu, ha disposto la sospensione del pagamento della sosta per il periodo compreso fra lunedì 23 e martedì 31 dicembre, in occasione quindi delle festività natalizie.

Il provvedimento riguarderà gli stalli di sosta “blu” a raso sulle strade e piazze cittadine.