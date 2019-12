Ricerca per:

Cerca notizia Ricerca per:

Oggi Cronaca è un quotidiano indipendente: non riceve alcun finanziamento pubblico nè da parte di partiti politici.

L’annuncio, che riguardava la vendita di pellets, gli ha consentito di intascare la somma di 315 euro, versata dalla vittima per l’acquisto della merce. I tentativi successivi di rintracciarlo hanno avuto tutti esito negativo, poiché l’autore del raggiro si era reso irreperibile.

I militari della Stazione di Cassano Spinola hanno denunciato in stato di libertà un pregiudicato novese, dell’età di 43 anni, reo di aver raggirato una donna di Serravalle Scrivia pubblicando un annuncio su un noto sito di vendita on line .

Cassano Spinola: truffa per l’acquisto di pellets. Denunciato