Interventi precauzionali di consolidamento del terreno alla base della linea ferroviaria Genova-Ovada-Acqui Terme, nei pressi di Prasco, resi necessari a seguito delle abbondanti piogge che hanno interessato la tratta negli ultimi mesi.

Per consentire le attività di cantiere, che si estende per circa 50 metri e proseguirà fino al mese di febbraio, è necessario sospendere la circolazione tra Prasco e Acqui Terme, i treni saranno sostituiti da bus. Sarà regolarmente in funzione il servizio ferroviario tra Genova e Prasco.

I treni regionali 6051 Acqui Terme-Genova, 6072 e 6074 Genova-Acqui Terme saranno sostituiti con bus nell’intero percorso.

Monica Valeri

Ferrovie dello Stato Italiane