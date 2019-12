Un altro nome nuovo, per quanto riguarda la stagione in corso, sul gradino più alto del podio nelle competizioni amatoriali del Bowling di Diano. La Caffè il Chicco Cup, quinto atto del Circuito d’Autunno, andata in scena l’altra sera su alcune delle piste del parco divertimenti dianese, ha registrato la vittoria del dianese Domenico Mazzilli (577 punti nelle tre manche previste, con una media “netta” di quasi 190 birilli a partita) davanti a Davide Gabrielli (567, con un picco di 225 punti), Laura Acierno (542) e Pietro Garibbo (525). Nella graduatoria a coppie (formate a sorteggio) hanno svettato lo stesso Mazzilli e Piero Tosetti (1.030), che hanno preceduto la Acierno in duo con Luca Curto (1.021). Positivo l’esordio della giovane Morena Calzolari.

Il nome di Domenico Mazzilli si aggiunge dunque a quelli dei vincitori delle precedenti tappe, vale a dire Emis Bianchi (Memorial Generale), Giuseppe Ippolito (Trofeo Tagli&Dettagli), Luca Ardissone (Trofeo Alfa Parf), Fabio Curto (Trofeo Maresport).

Un solo appuntamento manca ora all’appello per completare il Circuito d’Autunno e chiudere così il 2019: il gran finale è fissato per lunedì 16 dicembre, quando in palio ci sarà anche il Memorial Mario Damonte. In pole position partirà l’ingauno Fabio Curto, il quale ha terminato in vetta la fase regolare con 29 punti.

Questa la graduatoria individuale stilata al termine delle cinque tappe disputate tra inizio ottobre e inizio dicembre, tenendo conto dei migliori quattro piazzamenti): Fabio Curto 29; Luca Ardissone e Domenico Mazzilli 27; Giuseppe Ippolito e Davide Gabrielli 26; Marco Bosio e Laura Acierno 25; Pietro Garibbo 24; Giovanni Strafforello 23; Vincenzo Vinti 22, Emis Bianchi, Luca Curto, Mario Arcuri, Cristina Campigotto e Luigi Bombardieri 20.

Anche coloro che non hanno preso parte alle varie tappe possono comunque partecipare alla gara di lunedì 16/12. A gennaio 2020 sulle piste del Bowling di Diano arriverà il momento del Team Championship.