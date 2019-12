Notte movimentata per gli uomini dell’Unità Gamma, infatti alle 04.45 di ieri la Sala Operativa di localizzazione GPS sita in Torino, sventava due furti di autoarticolati in Scampia (Napoli) facendoli recuperare dalle forze dell’ordine mediante localizzazione con i Gps a bordo.

“Un grandissimo risultato per una Sala Operativa aperta da un paio di mesi – dice Davide Grillo presidente dell’Unità Gamma – e con ragazzi tutti nuovi nel settore. Questo risultato è frutto del grande addestramento e della grande professionalità che dimostrano i miei uomini. La Sala Operativa di Torino è stata aperta solo da un paio di mesi, ma sta già funzionando alla grande per i nostri clienti e quella di stanotte è stato l’esempio. Un grandissimo plauso ai miei uomini.”