A seguire il pubblico sarà invitato al nostro consueto Brindisi resistente, occasione per uno scambio di auguri conviviale in vista delle festività di fine anno. Vi aspettiamo!

Martedì 17 dicembre, alle ore 17 , ad Alessandria, nella sede dell’Isral di via Guasco 49, verrà presentato il numero 66 della rivista semestrale “Quaderno di storia contemporanea”, edita grazie al contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria.