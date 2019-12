Ricerca per:

Presenti anche le Onlus locali come il Minifal , l’Anffas ed il Centro Paolo VI con i lavori creati dai ragazzi.

Non mancano certo i banchetti tutti dedicati all’artigianato con presepi e svariati articoli natalizi, dal decoupage alla bigiotteria ai lavori di cucito, alle lavorazioni in legno, tutto rigorosamente fatto a mano. Stand anche dedicati all’artigianato etnico con variopinte ceramiche autenticamente berbere provenienti dalla Tunisia e tappeti persiani provenienti dall’Iran.

Per gli appassionati, uno stand tutto dedicato al merchandising e all’oggettistica ufficiale del famoso “Harry Potter” e per i bambini lampade creative con i personaggi della Marvel.

In vendita i prodotti del nostro territorio, prelibati vini e prodotti alimentari delle nostre colline con i viticoltori delle nostre terre, ma anche prodotti di nicchia del vicino Oltrepò Pavese come zafferano puro.

Un giro in galleria tra le caratteristiche casette in legno alla ricerca del regalo più originale.