Nel pomeriggio di domenica presso il santuario della “Madonna della Guardia” è stato celebrato il V anniversario di ordinazione episcopale del nostro vescovo Vittorio Viola con una solenne concelebrazione di sacerdoti diocesani e della famiglia orionina con la presenza del direttore generale e provinciale, della madre generale e consorelle, autorità civili-militari e numerosi fedeli.

Il vescovo accolto dal rettore don Vanoi ha percorso la navata centrale aspergendo il popolo, accompagnato da Padre Sergio e Don Andrea suoi compagni di ordinazione sacerdotale.

Alle ore 17, sulle note dell’antifona d’introito della Cappella musicale “San Luigi Orione” della Basilica diretta dal M° Enrico Vercesi, la processione dei diaconi e sacerdoti si avvia all’altare. A Don Maurizio Ceriani, vicario per la vita consacrata, il compito di rivolgere il saluto al pastore, sottolineando la vicinanza filiale “nella cornice sempre suggestiva di questa basilica, cuore mariano della nostra diocesi, dove la fine sensibilità della famiglia di Don Orione ha saputo preparare questo momento solenne, in autentico spirito di comunione ecclesiale desiderando essere la sua Betania, quella casa amica dove ogni pastore ha la necessità e il diritto di riposare, accolto, compreso, amato”. Nell’omelia il tema centrale è stato quello di guardare Maria quale icona perfetta della Chiesa ed accogliere e vivere la parola del Figlio. “Fà che possiamo imparare da te Vergine Maria a vivere quella consegna a Dio, a concluso Viola, segreto della nostra esistenza ed a non farci rallentare da pensieri umani, vivendo totalmente quell’eccomi per poter potare a compimento in noi tutti i misteri del Figlio tuo, vivendo e annunciando al mondo che Lui è vivo”. Dopo la comunione i sacerdoti si sono recati al tempietto e il vescovo ai piedi della Vergine Maria ha impartito la solenne benedizione. “Ecce quam bonum, et quam iucundum habitare fratres in unum”, il salmo 133 sia sempre il programma di vita per la nostra chiesa di Tortona.

Fabio Mogni