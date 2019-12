Ricerca per:

I servizi verranno effettuati dagli agenti della Polizia Locale su tutto il territorio comunale per contrastare il fenomeno della sosta selvaggia.

Il Comune di Taggia informa i cittadini che nella serata di venerdì 13 dicembre 2019 dalle ore 21.00 alle o re 24.00 sarà attivo lo “ Street C ontrol ” .

A Taggia venerdì agenti in servizio per il contrasto alla sosta selvaggia